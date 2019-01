Man riskeert 800 euro boete voor verwaarlozing van paard DSS

02 januari 2019

17u03 0 Oudsbergen Een man uit Opglabbeek riskeert een boete van 800 euro en een verbod van twee jaar voor het houden van dieren.

De man, die vandaag verstek liet gaan, stond voor de Tongerse strafrechter terecht voor het ernstig verwaarlozen van zijn paard. Het paard werd in Opglabbeek aangetroffen in een cementen garagebox. Er kwam nauwelijks licht binnen in zijn box en er was nauwelijks haver. Het stro was al in weken niet meer ververst. Het paard dat er zeer ernstig aan toe was werd overgebracht naar het Paardenopvangcentrum in Heusden-Zolder. De strafrechter spreekt zich uit op 30 januari.