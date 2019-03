Man overlijdt na zwaar verkeersongeval in Ellikom MMM

29 maart 2019

09u10 0 Oudsbergen Op de Grote Baan in Ellikom is gisteravond laat een zwaar verkeersongeval gebeurd tussen twee voertuigen. Eén inzittende werd kritiek afgevoerd en overleed later in het ziekenhuis.

Volgens de eerste vaststelling reed een voertuig zijdelings frontaal in op een andere wagen die afdraaide ter hoogte van de Heikantstraat.

De klap was zo hevig dat één wagen meters ver werd weggeslingerd. In één voertuig moest een man kritiek worden afgevoerd waarna hij in het ziekenhuis overleed. De andere inzittende liep zware verwondingen op.

In het ander voertuig zat een jongeman die breuken opliep aan de ruggenwervels. Later meer.