Jaar cel met uitstel voor verstopte amfetamines in koekendoos van dochter BVDH

10 april 2019

17u44 0 Oudsbergen Een voormalige onthaalmoeder uit Oudsbergen krijgt één jaar cel met uitstel nadat er bij twee huiszoekingen drugs onder haar dak werden gevonden. In een roze koekendoos in de vorm van een beer werd toen 4,10 gram amfetamines gevonden.

De toenmalige vriend van beklaagde werd gearresteerd in 2016. In zijn gsm stonden enkele verwijzingen naar de 39-jarige onthaalmoeder uit Oudsbergen. Er werd niets gevonden bij een huiszoeking op haar adres, maar de beklaagde wees zelf naar haar wagen, waarin de bewuste koekendoos van haar toen achtjarige dochter lag. Enkele maanden later kwam de politie opnieuw langs, dit keer na een tip van één van de dochters van de vrouw, waarmee ze inmiddels in onvrede leefde. Toen werd 0,6 gram speed gevonden in een zakje in de slaapkamer. Beklaagde gaf toe dat ze regelmatig speed gebruikte, maar nooit in het bijzijn van haar kinderen. De rechtbank vindt het niet gepast om drugs te verstoppen in de koekendoos, met alle risico’s van dien. Beklaagde dient zich te houden aan een aantal voorwaarden.