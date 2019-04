Infoavond rond afrastering en subsidies bij wolvenproblematiek BVDH

05 april 2019

11u32 0

Op dinsdag 16 april om 19 uur organiseren Landschap vzw, Welkomwolf.be en het Natuurhulpcentrum Opglabbeek een infoavond voor alle houders van schapen (en ander vee) die informatie en hulp wensen bij de aanwezigheid van de wolven in de regio. “Wij geven graag advies over de keuze van de juiste omheining - aangepast aan de aanwezigheid van de wolf en elke specifieke situatie - en over de correcte plaatsing ervan. We helpen zelfs graag met het aanvragen van de subsidie. Op de infoavond met demo-moment zullen de aanbevolen afrasteringen en toestellen (‘wolvennetten’, draadhaspels, isolatoren, schrikdraadapparaten, batterijen, etc) niet alleen te zien zijn, we kunnen eveneens een zeer concrete prijs en eventueel een groepsaankoop aanbieden”, kondigt initiatiefnemer Jan Loos aan. De avond vindt plaats in het Natuurhulpcentrum.