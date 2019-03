Huis tijdelijk onbewoonbaar na keukenbrand Toon Royackers

14u41 0 Oudsbergen Langs de Muisvenstraat in Oudsbergen hebben getuigen zondagmorgen omstreeks half één een rookontwikkeling opgemerkt rond een woning. Toen brandweerzone Noord Limburg ter plaatse kwam bleek dat er een brand woedde in de keuken van het huis.

De bewoner was op dat moment zelf niet aanwezig. Vermoedelijk was de brand door een kortsluiting ontstaan. De opgetrommelde brandweerploegen konden het vuur beperkten tot de keuken zelf. Die werd helaas wel al ernstig vernield door de vlammen. Ook in de rest van het huis is er aanzienlijke rookschade.