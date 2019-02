Hoofdbeklaagde grootschalige sigarettensmokkel krijgt 15 maanden cel voor faillissementsmisdrijven Zestiger moet ruim 500.000 euro betalen aan curator VCT

26 februari 2019

13u14 0 Oudsbergen Leonardo F. (62) uit Opglabbeek, één van de hoofdbeklaagden in een grootschalig dossier van sigarettensmokkel waarin veertien beklaagden zich binnenkort voor de strafrechtbank in Tongeren moeten verantwoorden, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor faillissementsmisdrijven. Net voor het faillissement van zijn bouwfirma haalde F. 502.800 euro van de vennootschapsrekening en versluisde hij het geld naar zijn privérekening. Hij moet die som nu terugbetalen aan de curator van het failliete bouwbedrijf.

F. ontkende niet dat hij het half miljoen van de rekening van zijn bouwbedrijf haalde. “Maar dat was voor een nieuw project in Spanje,” benadrukte hij. “Het geld zou later weer terugbetaald worden aan de zaak.” De aanklager had een celstraf van twee jaar gevorderd voor F.. Volgens hem stelde de zestiger valse facturen op, maakte een valse leningsovereenkomst om de 500.000 euro uit de zaak te halen, verduisterde activa, hield geen correcte boekhouding bij en gaf de faling van zijn bedrijf niet tijdig aan. “Die man werd ook meermaals veroordeeld, telkens in omvangrijke dossiers. De eerste veroordeling dateert al van 1989. Hij leert blijkbaar niet uit de feiten. Of hij leert er wel uit, want het wordt steeds moeilijker om alles op te sporen, zoals in het grote dossier van de sigarettensmokkel.”

De strafrechter veroordeelde de zestiger voor de valse leningsovereenkomst en de faillissementsmisdrijven tot een celstraf van 15 maanden, een boete van 4.000 euro en een beroepsverbod van acht jaar. Hij moet nu het bedrag van 502.800 euro dat hij uit zijn bouwfirma haalde voor het faillissement terugbetalen aan de curator. Een 60-jarige kompaan uit Fléron kreeg een celstraf van zeven maanden met uitstel. De twee moeten samen ook nog een bijkomend bedrag van 21.751 euro betalen aan de curator.

De agenda voor de behandeling van de strafzaak van de grootschalige sigarettensmokkel, waarin F. ook terechtstaat, wordt op 28 februari bepaald.