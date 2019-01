FOTO’S: 45 IJsberen wagen zich aan eerste nieuwjaarsduik Oudsbergen Birger Vandael

06 januari 2019

17u11 0 Oudsbergen Begin januari staan naar goede gewoonte enkele nieuwjaarsduiken op de agenda. Dat was het geval in het Hasseltse Kapermolenpark, aan dagstrand De Steenberg in Kinrooi en aan recreatieoord Wilhelm Tell op de Hoeverweg in Oudsbergen. De fusiegemeente is amper zes dagen oud, maar had zo al meteen haar eerste nieuwjaarsduik.

De organisatie in Oudsbergen was in handen van Jong CD&V. Na de duik konden de deelnemers zich op een verwarmd winterterras opwarmen aan jenever, warme chocomelk en souvlaki. Onder andere schepen Marco Goossens (CD&V) waagde zich aan een duik: “Op voorhand hebben we opwarmingsoefeningen gedaan. Dat was zeker een goed idee, al deden we die oefeningen op blote voeten, waardoor het wel koud was aan de voeten. Uiteindelijk zijn we twee tot drie minuten in het water geweest. Het was mijn eerste keer, maar volgende keer doe ik weer mee. Vervolgens trokken we naar het warme binnenzwembad. De borrel achteraf heeft zeker gesmaakt."

De organisatie spreekt van een succes met 45 deelnemers en drie keer zoveel toeschouwers.