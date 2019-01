Een vuil verenkleed? Dat is handwas Marco Mariotti

15 januari 2019

19u43 9 Oudsbergen Ook dieren moeten al eens in bad. Deze oehoe raakte besmeurd met olie en werd opgevangen in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek bij Oudsbergen. Daar wisten ze wel raad met het vuile uiltje.

De vogel werd in de regio van het Nederlandse Maastricht net over de Belgische grens opgemerkt. Het diertje bleef aan de grond en vloog enkel op toen de hulpdiensten het probeerden te vangen. “Het bleek om een oehoe te gaan. Zijn verenkleed zat onder de olie", vertellen ze bij het Natuurhulpcentrum. De vogel werd door de dierenverzorgers van Maastricht een eerste keer gewassen en vervolgens overgebracht naar Oudsbergen.

Warmtelamp

“Onze collega Michaël heeft al heel wat ervaring met het wassen van met olie besmeurde vogels voornamelijk aan de kust. Ook deze oehoe werd al snel ondergedompeld in een warm schuimbad. Een half uur later was ze fris gewassen en werd ze gedroogd.”

Daarbij gebruikten ze eerst een haardroger en nadien een warmtelamp. “Het schuimbad deed duidelijk deugd, want ze at alvast flink. Ze blijft nog enkele dagen ter observatie op onze afdeling intensieve zorgen en zal daarna verhuizen naar een grote vliegkooi. We hopen dit exemplaar op korte termijn terug vrij te laten.” Volgens experten gaat het om een vrouwtje van zeven jaar oud dat in de buurt van de vangstplek vermoedelijk haar territorium heeft.