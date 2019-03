Eén jaar met uitstel voor negentienjarige die politie met aardappelmessen te lijf ging DSS

26 maart 2019

15u53 0 Oudsbergen Een negentienjarige jongeman uit Oudsbergen kreeg vandaag één jaar met uitstel en een geldboete van 800 euro van de Tongerse strafrechter. Hij ging met een ongekende agressie de politie te lijf toen die hem na een ruig nachtje stappen thuis brachten.

In de ochtend van 5 oktober bracht een interventieploeg van de politiezone Carma een negentienjarige jongeman terug naar zijn ouderlijk huis nadat die na een stevig nachtje stappen in de cel zijn roes had uitgeslapen. Kalm en gedwee liet de jongeman zich afzetten. Maar toen ging het mis, na een woordenwisseling met zijn moeder en broers ging de man naar zijn kamer. Zijn moeder, die het zaakje niet vertrouwde smeekte aan de twee agenten om poolshoogte te gaan nemen. De agenten waren nog maar net de trap op, toen de man met twee aardappelmessen op hen afvloog. De politie moest de man onder schot dwingen zijn messen neer te leggen. Daarop werd hij geboeid en zat er voor de agenten niet anders op dan hem opnieuw naar het commissariaat mee te nemen. De jongeman ging helemaal door het lint en begon te agenten te stampen en kopstoten te verkopen. “Hij was zo onder invloed dat hij geen pijngrens meer had” zei de advocaat die de agenten vertegenwoordigde.

Drugprobleem

Voor de procureur was de maat vol: “Deze jongeman houdt zich aan geen enkele afspraak en leeft naar zijn eigen regels. Het is altijd de schuld van iemand anders en zijn druggebruik krijgt hij maar niet onder controle. Hij knipt zijn enkelband door, en smokkelt drugs de gevangenis in. Hij is op weg om een zware crimineel te worden. De rechter gaf de jongeman vandaag een laatste kans, maar legde strikte voorwaarden op. Onder andere moest hij onder begeleiding van een justitieassistent komaf maken van zijn drugprobleem.