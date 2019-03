Eén gratis kip voor elke Oudsbergenaar Birger Vandael

15 maart 2019

12u34 0 Oudsbergen Huis Geusens in Plockroy en Speciaalzaak De Mulder in Louwel doen mee aan de kippenactie van Limburg.net. Dankzij kippenactiebonnen kan je er één of meerdere kippen afhalen.

Kippen worden beschouwd als prima afvalverwerkers. Ze zijn namelijk dol op tafelrestjes, onkruid en gras. “Zo’n bon kan je op twee manieren verkrijgen. Ofwel volg je een vorming, ofwel ruil je online punten in voor een LimbU bon”, legt schepen van Milieu Marco Goossens (CD&V) uit. “In Oudsbergen zijn er twee vormingsmomenten. Landelijke Gilden organiseert op 2 april een avondsessie in CC cultuurpunt. In Huis Geusens kan je een sessie volgen op 5 april.”

Achteraf krijgt iedere deelnemer een kippenbon om in te ruilen bij Huis Geusens (Plockroy 30) of bij Speciaalzaak De Mulder (Weg naar Opoeteren 40). Alle informatie over de bonnen en de vormingen staat op www.limburg.net/kippenactie.