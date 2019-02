Dertiger riskeert 6 maanden cel nadat hij bazen bedreigt met BB gun VCT

22 februari 2019

12u48 0 Oudsbergen Een 36-jarige man uit Oudsbergen trok met een BB gun naar zijn bazen om zijn loon op te eisen. “Geef met mijn geld of ik schiet een kogel door uw hoofd”, kregen de twee zaakvoerders te horen. Omdat de man schulden had, moest het bedrijf zijn loon echter rechtstreeks aan de schuldbemiddelaar storten. De dertiger riskeert zes maanden cel.

De Oudsbergenaar kwam zelf naar de strafrechtbank in Tongeren. “Ik heb een fout gemaakt. Ik ben achter mijn geld gaan vragen en had een BB gun mee. Dat was fout van mij, maar ik heb er niet mee gedreigd. Ik kan die extra problemen wel missen”, beschreef hij. Volgens de man was het hem teveel geworden dat hij zijn loon niet uitbetaald kreeg.

De advocaat van de twee bedrijfsleiders van het bedrijf in Bree, waar de man voor werkte, vroeg een morele schadevergoeding van 1.000 euro voor elk van hen. “Beklaagde was al eens ontslagen, maar ze hadden mensen nodig. Ze hebben hem dan opnieuw aangenomen, maar het is vrij snel fout gelopen”, beschreef de raadsman. Omdat de man schulden had, moest de firma zijn loon rechtstreeks storten aan zijn schuldbemiddelaar. “Hij is zijn geld komen vragen. ‘Ik moet geld hebben of ik schiet een kogel door uw hoofd’, dreigde hij. Zo bedreigd worden, dat is een traumatische ervaring.” Een collega kwam tussen om de gemoederen te bedaren. De dertiger bleef daarna nog pesterijen uithalen.

Toen de man de volgende dag opnieuw opdook, kwam de politie ter plaatse. Ze vonden de BB gun achter het kinderzitje in zijn auto.

D. kampt met een drugsverslaving, waarvoor hij kortelings opgenomen zal worden. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van 1.200 euro.

Vonnis volgt op 22 maart.