Dertiger die ‘zonder het te beseffen’ koppel oplicht voor 82.000 euro krijgt 12 maanden cel Man moet het bedrag nu terugbetalen aan de slachtoffers VCT

26 februari 2019

13u01 0 Oudsbergen Een 32-jarige Nederlander is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij tussen november 2015 en eind januari 2016 een koppel uit Oudsbergen oplichtte voor ruim 82.000 euro. Het koppel werd overtuigd om hun geld te investeren in een belegging met hoog rendement, maar ze zagen hun investering nooit terug. Een typisch geval van oplichting via een buitenlandse firma. De dertiger beweerde dat hij zelf niet besefte dat hij het koppel had opgelicht. Hij moet hen nu het geïnvesteerde bedrag terugbetalen.

R. De Nederlander sprak geen woord Duits, maar zette zijn krabbel bij de notaris in Duitsland om daar een firma op zijn naam op te richten. Omdat twee mannen hem dat gevraagd hadden in café Extase in Nijmegen. Van de oplichting had hij naar eigen zeggen geen flauw benul. Een verkoper overtuigde het koppel uit Oudsbergen om in vijf schijven een bedrag van 82.824 euro van hun spaargeld over te schrijven naar een Duitse bankrekening. Om hun vertrouwen in het rendement van hun investering extra kracht bij te zetten, keerde de oplichters de slachtoffers een tussentijds rendement van 744,01 euro uit.

Plots alle contact verbroken

De 82.824 euro die het koppel overschreef naar de rekening van de Duitse schermvennootschap, werd vrijwel onmiddellijk na de storting contant afgehaald. Na de betaling van de laatste schijf van 20.000 euro op 23 januari 2016, werd alle contact verbroken. Het koppel zag hun geïnvesteerde geld nooit terug.

Boiler room fraude

De strafrechtbank in Tongeren oordeelde dat R. (32) uit Nijmegen wel degelijk medeverantwoordelijk was voor de oplichting. Hij was de zaakvoerder van de Duitse vennootschap en hij was ook de enige volmachthouder van de rekening waarop de gelden gestort werden. De dertiger had ook toegegeven toe dat hij zelf meermaals zelf geld van de rekening haalde om dat aan zijn ‘opdrachtgevers’ te geven. Als mededader verschaft hij volgens de rechtbank de nodige hulp voor de oplichting, zodat de hoofddaders anoniem konden blijven. “De noodzakelijke hulp die hij verschafte zorgt er precies voor dat malafide fraudesystemen, ook ‘boiler room fraude’ genoemd, kunnen standhouden.”

Bedrag terugbetalen

De celstraf van twaalf maanden werd met uitstel opgelegd. R. moet daarvoor drie jaar lang voorwaarden opvolgen. Naast de celstraf kreeg R. ook boete van 3.000 euro, deels met uitstel, en een bestuurdersverbod van vijf jaar. Aan de het koppel uit Oudsbergen moet hij de 82.000 euro, verhoogd met interesten, terugbetalen samen met een rechtsplegingsvergoeding van 3.600 euro.