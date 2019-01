Deputatie weigert omgevingsvergunning voor varkenshouderij in Bullenstraat BVDH

17 januari 2019

10u45 0 Oudsbergen De deputatie van de provincie Limburg verleent geen omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de varkenshouderij De Berger in de Bullenstraat in Oudsbergen. “Dit bedrijf zorgt voor veel meer en zwaarder verkeer dan deze omgeving aankan”, reageert een tevreden burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).

De varkenshouderij wil de oude stallen afbreken en nieuwe bouwen voor het houden van 10.200 vleesvarkens en 4.400 biggen. Het provinciebestuur, het gemeentebestuur en buurtbewoners zijn al enkele jaren tegen deze uitbreidingsplannen gekant. Nadat de Raad van State in 2017 de milieuvergunning van het bedrijf vernietigde, ging het bedrijf in beroep bij de Vlaamse overheid. Bij het Departement Omgeving van de bevoegde minister Schauvliege (CD&V) werd er op 27 april 2018 opnieuw een milieuvergunning bekomen. In mei 2018 ging het toenmalige gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode in beroep bij de Raad van State tegen deze vergunning.

NV Berger vroeg nadat het een milieuvergunning had ontvangen ook een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe loods en stallen. Eerder werden al twee stedenbouwkundige vergunningen geweigerd. Ook de laatste vergunningsaanvraag werd op 19 december door het provinciebestuur geweigerd, onder meer door het ongunstig advies van het gemeentebestuur

Grote impact op landschap

Ceyssens verduidelijkt de moeilijke situatie: “Het bedrijf is enkel te bereiken via de woonstraten. De stallen zouden ook tweemaal hoger worden dan de originele, wat dus een grote impact zou hebben op het landschap. Daarom verzetten we ons als schepencollege van Oudsbergen tegen deze uitbreidingsplannen. We zijn tevreden dat het provinciebestuur net als ons oordeelt dat deze plannen niet passen binnen een goede ruimtelijke ordening.”