Cocaïne, een luchtdrukwapen en tientallen gesneuvelde ruiten: dertigers riskeren tot een jaar cel voor — zacht uitgedrukt — dollemansrit VCT

05 maart 2019

13u11 0 Oudsbergen Twee dertigers uit Genk en Oudsbergen riskeren elk 8 en 12 maanden cel omdat ze in de nacht van 23 op 24 juli urenlang een spoor van vernieling trokken tijdens een dollemansrit van Oudsbergen naar Bilzen en As. Dronken en onder invloed van cocaïne stapten de twee met een airsoft wapen en heel wat munitie in de wagen en schoten onderweg de ruiten aan flarden van 26 auto’s, vier bushokjes en zes gebouwen. “Vijf minuten later had ik er al spijt van. Het was heel dom”, gaf schutter M. (34) toe.

Van de twee schutters kwam enkel dakwerker M. uit Oudsbergen zich verantwoorden voor de strafrechter in Tongeren. Zijn kompaan, die kampt met een zware verslaving, eerder al herhaaldelijk veroordeeld werd en momenteel in de gevangenis van Hasselt verblijft, verkoos geen gebruik te maken van het gratis gevangenentransport. M. had zijn ‘vriend’ de avond van de feiten net onderdak geboden nadat de man op de dool geraakte na de zelfmoord van zijn vader. Beklaagde M. richtte zich onmiddellijk tot de twee burgerlijke partijen in de rechtbank. In totaal waren er 48 slachtoffers, maar de meeste van hen werden inmiddels vergoed door de verzekering. “Ik heb enorm veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand schade te berokkenen.”

Kogelinslagen

“Ik hoop dat hij beseft dat dit niet kan. En dat hij in de toekomst aan zijn kinderen denkt,” repliceerde slachtoffer A.. Slachtoffer B. (35) uit Munsterbilzen vroeg een schadevergoeding van 400 euro voor de kapotgeschoten ruit van zijn Renault. “Een buurman belde me op dat er schade was aan mijn bestelwagen, die voor mijn woning geparkeerd stond. Eerst dacht ik dat het om een inbraak ging, maar toen zag ik de kogelinslagen in de zijruit.”

Kalasjnikov

Schutter M. gaf toe dat hij samen met kompaan N. voor de feiten stevig gedronken had. Voor de twee in de wagen stapten, hadden ze ook cocaïne genomen. “We zijn dan naar de nachtwinkel in Oudsbergen gereden om nog wat Duvels te halen. N. had dat wapen meegenomen uit mijn huis. Normaal schiet ik daar alleen mee in de tuin. Maar het is toen volledig misgelopen. Hij reed en schoot onderweg met het wapen vanuit het raam. Hij stopte ook vaak bruusk. Ik heb zelf ook een aantal schoten gelost maar ik heb vooral het wapen geladen met de kogels. Op een bepaald moment heb ik wel beseft: dit is fout, dit is niet wat een volwassen man doet.” In het huis van M. lag ook een Kalasjnikov. Die werd in beslag genomen.

Glas

“Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan,” schetste de aanklager. “Beide heren hadden goed gedronken en cocaïne genomen. Al een geluk dus dat er geen ongevallen gebeurd zijn. Ze schieten er op los, de ene al wat meer dan de andere en willen vooral glas stuk maken. Gelukkig bleef het bij materiële schade want anders, mijnheer, was u levenslang slachtoffers aan het betalen.” Omdat M. in tegenstelling tot zijn kompaan veel schuldinzicht toonde, mocht de gevorderde celstraf van 8 maanden voor hem met uitstel opgelegd worden.

Michiel van Kelecom, de advocaat van M., benadrukte dat de drugs en de alcohol de overhand hadden genomen. “Maar mijn cliënt is een harde werker. Hij is getrouwd, vader van twee kinderen en heeft net een huis gekocht. Hij zal zijn verantwoordelijkheid nemen om de slachtoffers te betalen want hij heeft hier veel spijt van.” Hij vroeg opschorting van straf of een straf met uitstel.

Vonnis volgt op 2 april.