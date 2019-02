Buurman die Dylan (16) doodreed krijgt 2 jaar cel Toon Royackers

21 februari 2019

11u21 0 Oudsbergen De buurman die in 2015 Dylan Aendekerk doodreed aan de Heidestraat in Meeuwen is veroordeeld tot 2 jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Genk vanmiddag beslist.

Het tragische ongeval gebeurde op 15 december 2015 om één uur ‘s nachts. De 16-jarige Dylan was die nacht samen met een goede vriend het einde van zijn examens gaan vieren. Na het feestje fietste de jongeman via de Heidestraat terug naar huis. Hij was al bijna bij zijn ouderlijke woning aan de Maastrichterdijk, toen het ongeval gebeurde. Dylan werd gegrepen door een auto en in een gracht geslingerd. De bestuurder zelf pleegde vluchtmisdrijf.

Het waren de ongeruste ouders zelf die ‘s ochtends op zoek gingen naar hun zoon, die niet thuis gekomen was van het feest. Zij hadden ook alarm geslagen bij de lokale politie. Samen met een agent vond de moeder haar overleden zoon terug in de gracht. Het slachtoffer bleek al overleden.

Het ongeval gebeurde destijds op een kaarsrecht stuk van Heidestraat, en nota bene vlakbij een verlichtingspaal. Diezelfde dag nog kon de politie al een 34-jarige man arresteren op verdenking van de aanrijding. Het ging zelfs om een buurman van het slachtoffer. De stukken aan zijn wagen én de vezels van Dylans rugzak en jeans op de bumper maakten duidelijk dat hij bij de aanrijding betrokken was. Nochtans verklaarde de man later aan de rechter dat hij enkel over het wiel van Dylans fiets gereden was, en dat waarschijnlijk een ander voertuig het slachtoffer al eerder had aangereden. Een theorie die het Parket afdeed als onzin.