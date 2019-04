Blauw licht brengt autisme onder de aandacht BVDH

03 april 2019

11u35 0

Op 2 april 2019 vond Wereld Autisme Dag plaats. Over de hele wereld werden acties georganiseerd om autisme onder de aandacht te brengen en ook in Oudsbergen deed men mee. “Door de twee gemeentehuizen blauw te laten kleuren hoopten we symbolisch een licht te schijnen op autisme en het bewustzijn rondom autisme te vergroten”, zegt schepen van Welzijn Kurt Plessers (CD&V). “Op een vrij eenvoudige manier zetten we autisme dus mee in de schijnwerpers. We willen de samenleving mee sensibiliseren over autisme, zodat mensen met autisme en hun directe omgeving op meer begrip kunnen rekenen.”