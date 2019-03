Bibliotheek Meeuwen tijdelijk gesloten BVDH

19 maart 2019

15u11 0

Tussen 20 en 27 maart is de bibliotheek in Meeuwen tijdelijk gesloten omwille van de overschakeling naar een nieuw bibliotheeksysteem. In januari schakelde de bibliotheek van Opglabbeek al over. “Op donderdag 28 maart gaat de bib weer open om 17 uur in plaats van om 13 uur. De bib in Opglabbeek blijft gewoon open”, geeft schepen van de bib Ilse Wevers (CD&V) mee. Houd er rekening mee dat in deze periode geen materialen geleend of ingeleverd kunnen worden, ook niet via de inleverbus. Bovendien zijn de catalogus en Mijn Bibliotheek niet beschikbaar. Vanaf 28 maart is het nieuwe gebruikersreglement van Bibliotheek Oudsbergen ook van kracht in de vestiging Meeuwen. Je kan het volledige reglement nalezen op oudsbergen.bibliotheek.be.