Bever gespot aan commanderij Birger Vandael

24 december 2018

13u33 0 Oudsbergen Niet alleen de wolf vindt zijn weg naar Limburg, ook de bever duikt de laatste jaren weer terug geregeld op in onze provincie. Zo voelt ze zich aardig thuis in de Abeek en Itterbeek in Oudsbergen en dook ze reeds op aan de commanderij.

“Het is mooi om te zien dat de bever zijn weg heeft gevonden naar onze (toekomstige) toegangspoort van de Duinengordel, de commanderij van Oudsbergen, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van milieu. “Dit toont aan dat we in Duinengordel de biodiversiteit een flinke duw in de rug geven.”

De bever heeft zich in de tuin van de commanderij wel al te goed gedaan aan een grote wilg. Deze boom werd samen met 24 andere bomen in het inrichtingsplan van de tuin aangeduid als een waardevolle boom. “Om het samenleven met de bever mogelijk te maken, worden deze waardevolle bomen beschermd door er een boombescherming rond te plaatsen”, stelt Goossens. “De toestand van de treurwilg wordt nu op de voet opgevolgd. Indien deze een veiligheidsrisico zou vormen, zal deze geveld worden. Er wordt een overleg met ANB gepland om verder te bekijken hoe we - ter hoogte van de commanderij - ruimte kunnen geven aan onze nieuwe inwoner.”