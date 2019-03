Basisschool Klim-Op Plockroy promoot zelf éénrichtingsverkeer BVDH

26 maart 2019

16u05 0 Oudsbergen De leerlingen van basisschool Klim-Op Plockroy hebben zelf een sensibiliseringscampagne op poten gezet om éénrichtingsverkeer in hun schoolbuurt te promoten.

Voor en na schooltijd is er heel wat verkeer op de been in de Ventweg, een zijstraat van Plockroy waarin de lagere school zich bevindt. Om de verkeersveiligheid in de buurt van de school te verhogen, slaan de leerlingen, de lokale politie en het gemeentebestuur van Oudsbergen de handen in mekaar. “Het opzet is eenvoudig: ouders die hun kinderen afzetten of ophalen, worden gevraagd de Ventweg in één richting te gebruiken”, vertelt Magda Braeken van Basisschool Klim-Op. “Op die manier behouden we het overzicht in de verkeersdrukte en verhogen we de veiligheid van alle schoolgangers.”

De kinderen hielden na de kerstvakantie samen met de lokale politie toezicht aan de toegangswegen van de ventweg, om erop toe te zien dat het éénrichtingsverkeer gerespecteerd werd. “Omdat ze daar natuurlijk niet altijd kunnen staan, hebben ze nu zelf verkeersborden ontworpen. Eén voor elke toegang naar de ventweg”, besluit schepen Marco Goossens (CD&V).