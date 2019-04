Aanvraag voor speelstraten nu beschikbaar BVDH

01 april 2019

11u26 0

Oudsbergenaren kunnen een aanvraag indienen om tijdens de zomervakantie hun straat in een speelstraat te veranderen. “Tijdens de speelstraaturen is de straat, of een deel ervan, afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel de bewoners mogen zeer traag met de wagen door de straat rijden. Andere bestuurders mogen niet door, zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen en ook volwassenen een gezellig buurtmoment kunnen organiseren. Kortom: de hele buurt wordt er beter van”, zegt schepen Marco Goossens (CD&V). Inwoners kunnen kiezen uit een korte speelstraat van 1 of 2 dagen of een lange speelstraat van 3 tot 7 dagen. De speelstraaturen kiezen bewoners zelf, maar een speelstraat kan niet vroeger dan 9 of later dan 21 uur georganiseerd worden. Telkens vormen twee bewoners de meter en/of peter van de speelstraat. Inwoners die interesse hebben om een speelstraat in te richten, vinden alle info en het aanvraagformulier terug op www.oudsbergen.be/speelstraten.