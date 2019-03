35.000 euro subsidies voor drie sportverenigingen BVDH

27 maart 2019

Drie sportverenigingen uit Oudsbergen krijgen in totaal zo’n 35.000 euro aan investeringstoelagen. Voetbalclubs KSK Meeuwen (de kersverse kampioen in tweede provinciale), Nevok Gruitrode en de Landelijke Rijvereniging Meeuwen verbeteren er hun infrastructuur mee. “Het grootste gedeelte, zo’n 25.700 euro, gaat naar voetbalclub Nevok Gruitrode. Zij gaan de verlichting op het C-terrein vervangen en hun hoofdtribune renoveren”, zegt schepen van Sport Ilse Wevers (CD&V). Voetbalclub KSK Meeuwen ontvangt 6.722 euro, de Landelijke Rijverenging Meeuwen 2.739 euro. “KSK Meeuwen gaat een beregeningssysteem installeren op hun C-terrein en ook een ventilatiesysteem in de kleedkamers plaatsen. De Landelijke Rijvereniging Meeuwen gaat de verlichting van de springpiste vervangen.”