3.000 euro geldboete voor illegale vrachtwagenparking Dirk Selis

02 april 2019

Oudsbergen De strafrechter in Tongeren heeft geldboetes van 3.000 euro, deels met uitstel, opgelegd aan een landbouwer en de zaakvoerder van een transportfirma uit Opglabbeek. Tijdens de eindejaarsperiode van 2015 lieten ze een tweehonderdtal vrachtwagens van een Hongaarse firma parkeren op een veld van de boer. De beelden van de geparkeerde vrachtwagens doken op in alle journaals en het Openbaar Ministerie startte een onderzoek naar de betrokken firma's en hun zaakvoerders.

Tijdens de eindejaarsperiode van 2015 zocht het Hongaarse transportbedrijf een plaats om de vrachtwagens die in die periode in België rondreden een tijd te parkeren, zodat de chauffeurs de feestdagen in hun thuisland konden doorbrengen. De Hongaarse firma contacteerde hiervoor de firma Jet Transport uit Opglabbeek. De zaakvoerder zocht en vond een landbouwer uit Opglabbeek die zijn gronden zeventien dagen lang wilde verhuren aan de Limburgse transportfirma. Met enkele verplaatsbare metalen hekken werd een parking gecreëerd die gedeeltelijk in agrarisch en natuurgebied lag.

Geen milieuvergunning

Op het terrein werden zeventien dagen lang zowat tweehonderd vrachtwagens geparkeerd. Voor de huur kreeg de boer 3.460 euro. De transportfirma uit Opglabbeek stuurde een factuur van 37.268 euro voor de tijdelijke parking naar de Hongaarse transportfirma. Naar aanleiding van de berichtgeving rond de illegale parking werd een dossier opgestart. Omdat zowel de landbouwfirma als de transportfirma uit Opglabbeek en hun respectievelijke zaakvoerders geen milieuvergunning aanvroegen voor de tijdelijke parking en een minnelijke schikking niet betaalden, moesten ze het vorige maand voor de correctionele rechtbank van Tongeren komen uitleggen. Van de Tongerse strafrechter kregen de zaakvoerders en hun respectievelijke firma’s elk een geldboete van 3.000 euro. Drie vierde van die boete werd met uitstel opgelegd. Ook werd de helft van de winst die de firma’s maakten, verbeurdverklaard.