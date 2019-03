220.000 euro voor verbeteringen fietsroutenetwerk BVDH

14 maart 2019

De gemeente Oudsbergen trekt bijna 220.000 euro uit voor verbeteringswerken aan het fietsroutenetwerk. “De firma Hoogmartens zal op een aantal locaties in het voormalige Opglabbeek werken uitvoeren op het fietsroutenetwerk. De fietspaden krijgen een nieuwe toplaag en er worden nieuwe signalisatie- en veiligheidsmarkeringen aangebracht”, zegt Hanne Schrooten (CD&V), schepen van Toerisme. “Er wordt op vier trajecten gewerkt: in de zone Zandstraat – Heikantstraat – Industrieweg-Zuid, aan het industrieterrein nabij de Ophovenstraat, Industrieweg- Noord en de Nijverheidslaan en in Louwel in de Diepestraat en de Weg naar Opoeteren”, weet Schrooten. “Als deze werken klaar zijn, is het fietspadennetwerk van Oudsbergen weer klaar voor de zomer.”