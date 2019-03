200 Hongaarse chauffeurs laten trucks achter op weiland om thuis eindejaar te vieren: landbouwer en tussenpersoon riskeren elk 3.000 euro boete VCT

05 maart 2019

18u05 0 Oudsbergen Eind 2015 trokken de truckchauffeurs van het transportbedrijf Waberer naar hun thuisland Hongarije om daar eindejaar te vieren met hun familie. De landbouwer uit Opglabbeek die de 200 trucks op zijn weiland liet parkeren en een transportfirma uit Opglabbeek die als tussenpersoon optrad, riskeren daar nu elk een boete voor van 3.000 euro.

Achter een boerderij in Opglabbeek, tegenover de camping Wilhelm Tell, stonden de 200 identieke blauw-gele vrachtwagens geparkeerd op het weiland van de landbouwer. Nadat de truckchauffeurs er hun vrachtwagens parkeerden, werden ze met bussen opgehaald en naar huis gebracht om kerst en nieuw met hun familie te vieren.

Een transportfirma uit Opglabeek sprak een landbouwer uit de stad aan om een tijdelijke parking te voorzien op zijn weiland. De niets vermoedende boer zette het weiland af met hekken en stelde zijn land beschikking van de Hongaarse truckchauffeurs voor een vergoeding van 3.400 euro. Het transportbedrijf kreeg ruim 30.000 euro voor het regelen van de tijdelijke parking. Maar de nodige vergunning om het weiland als tijdelijke parking in te richten was toen niet in orde. De minnelijke schikkingen van 30.000 euro en 3.000 euro die de landbouwer en de transportfirma uit Opglabbeek voorgeschoteld kregen, werden niet betaald. Daarom moesten ze voor de strafrechter in Tongeren verschijnen.

De aanklager vorderde een geldboete van 3.000 euro voor het transportbedrijf, de landbouwer en voor zijn landbouwbedrijf. De advocaat van de verdediging vroeg de vrijspraak en pleitte dat partijen niet bewust een wettelijke overtreding hadden gepleegd. Het jaar nadien werd de ondergrond van het weiland verhard en was de nodige vergunning wel in orde. Ondergeschikt vroeg hij opschorting van straf. De raadsman vroeg ook om de 37.000 euro verbeurd verklaring die gevorderd werd, niet toe te kennen.

Vonnis volgt op 2 april.