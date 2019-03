165.000 euro voor upgrade van Joekelbos Birger Vandael

15 maart 2019

17u57 0 Oudsbergen Het Joekelbos in Oudsbergen moet één van de grootste speelbossen van de provincie worden. Een resem leuke en speelse elementen, aandacht voor buggy’s en mindermobiele personen en een verdrievoudiging van de oppervlakte zijn drie troeven die hierbij moeten helpen. De werken werden vandaag voorgesteld en starten binnenkort.

Het Joekelbos gaat van 4 naar 12 hectare. “Avontuurlijke elementen zoals waterplekken en een speelduin worden afgewisseld met bijzondere rustplekken en unieke zitinfrastructuur. Leerlingen van het vijfde leerjaar hielpen bij het tekenen van de plannen. De paadjes die ertussen lopen zijn zowel onverhard als halfverhard, waardoor het bos ook deels toegankelijk wordt voor minder mobiele personen en buggy’s”, vertelt schepen van Toerisme en Duinengordel Hanne Schrooten (CD&V).

Houtsculpturen

Langs het half-verhard pad komt een dierenroute uit houtsculpturen. “We gaan op zoek naar een aantal specifieke dieren voor Duinengordel die door een houtkunstenaar worden uitgesneden. Als voorbeeld hebben we er al eentje naar hier gehaald om de start van de werken in de verf te zetten. We mikken uiteindelijk op vogels als buizerds, mieren of andere insecten die soms veel groter dan ze in werkelijkheid zijn uit hout worden gemaakt”, gaat schepen Marco Goossens (CD&V) verder.

De werken gebeuren onder leiding van gemeente Oudsbergen en het Agentschap van Natuur en Bos. De financiering gebeurt door de gemeente Oudsbergen voor 60.000 euro en de provincie Limburg via Platteland+ voor een bedrag van bijna 92.000 euro. Ook vanwege Center Parcs werd er 14.976 euro ter beschikking gesteld, waarmee de samenwerking met de Duinengordel werd onderstreept.

