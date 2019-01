#metoo op het werk: “Zo zou ik u nu eens graag willen nemen” Birger Vandael

09 januari 2019

15u06 0 Oudsbergen Een Oudsbergenaar (33) krijgt een werkstraf van 50 uren voor zijn ongepast gedrag op het werk. Hij viel een Kempische collega (31) lastig met seksueel ongepaste opmerkingen.

De feiten speelden zich af in de eerste helft van april 2016, toen #metoo nog niet viraal was gegaan. Het slachtoffer werkte samen met de man zonder dat er een hiërarchisch verband bestond. Op twee verschillende gelegenheden achtte de Oudsbergenaar het nodig om de vrouw aan haar achterwerk te betasten en door haar bij het haar te trekken zodat haar hoofd in de nek sloeg terwijl beklaagde zijn gezicht tot vlak bij haar gezicht trok en zei: “zo zou ik u nu eens graag willen neuken.”

865 euro schadevergoeding

De rechtbank oordeelt dat beklaagde ten minste had moeten weten dat hij door deze niet-aflatende en terugkerende handelingen de gemoedsrust van de burgerlijke partij ernstig verstoorde. Er is geen reden om te twijfelen aan de verklaring van het slachtoffer, ook enkele getuigen bevestigen dat verhaal. Als beklaagde zijn werkstraf niet uitvoert, moet hij toch twee maanden naar de gevangenis. Aan het slachtoffer moet hij 865 euro betalen.