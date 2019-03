“Hier komen Naya en Gust niet door!” Oudsbergs bedrijf stelt uitvoerig getest anti-wolvennet voor Birger Vandael

28 maart 2019

17u02 0 Oudsbergen Het perfecte wolvennet is 120 tot 145 centimeter hoog, staat volledig onder stroom en wordt geperfectioneerd met palen uit kunststof en een wolvenverklikker. Dat is de conclusie bij familiebedrijf Rubco uit Oudsbergen. De netten zijn vanaf lengtes van 50 meter verkrijgbaar. “Het is een unieke uitdaging om mensen te beschermen tegen wolven in onze eigen achtertuin”, aldus Serge en Clement Gerits.

Rubco zag het levenslicht in 1980. Decennialang stond het in voor allerhande elektrische afsluitingen voor al het vee. Deze winter kwam het bedrijf plots voor een nieuwe uitdaging te staan toen bleek dat de wolven in Noord-Limburg hun tanden graag eens in een alpaca of een schaap zetten. “In Duitsland is de wolf al langer teruggekeerd, dus we besloten om hun expertise te gebruiken en de best mogelijke wolvennetten naar België te halen”, zegt Clement Gerits.

De gespecialiseerde fabrikant van afrasteringen Horizont Agrar deed enkele jaren geleden samen met het gerenommeerde Sächsischen Schaf- und Ziegenzuchverbands een gigantisch onderzoek in Duitsland naar wat de beste oplossing tegen hongerige wolven moet zijn. “Maar liefst 1.800 type netten werden uitgeprobeerd. Uiteraard was het belangrijk om de efficiëntie uit te testen, maar er werd ook rekening gehouden met de opstelling, montage en spanning”, gaat Serge verder.

Twee mogelijkheden

Het resultaat is de zogenaamde ‘Horizont Super’. “In feite zijn er twee mogelijkheden die we nu zelf ook aanbieden”, stelt Serge, de zoon van Clement. “Ofwel kies je voor een net van 90 centimeter, met dertig centimeter hoger nog een extra gespannen lint. Doordat dit lint lichtjes beweegt, zal een wolf de oriëntatie verliezen en afgeschrikt worden om de sprong te wagen. Een tweede mogelijkheid is het net van 145 centimeter. Het hele net staat uiteraard onder spanning (12 volt batterijspanning of 220 volt netspanning), met uitzondering van de onderste draad want dan zou de stroom de grond in gaan.”

Het net kan voor de liefhebbers nog verder uitgebouwd worden. Zo biedt Rubco palen uit kunststof aan om het geheel te versterken. Ook leuk zijn de wolvenverklikkers die met rode ledlichtjes de wolven afhouden. En dan is er nog de eeuwenoude klassieker: de schapenbel. “Wie wil, kan er een klank- en lichtspektakel van maken”, glimlacht Clement.

Voetbalveld beschermen voor 280 euro

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) liet begin deze week verstaan dat de overheid 80 procent van een dergelijke investering in wolvennetten zal terugbetalen. Veehouders hebben bijgevolg wel wat mogelijkheden. Voor een net van 90 centimeter plus lint betaal je 129,95 euro voor vijftig meter. Voor een net van 145 centimeter betaal je 199 euro voor vijftig meter. Wie een voetbalveld wil afrasteren met het duurste type, betaalt dus zo’n 1.400 euro, waarvan slechts 280 euro uit eigen zak.

Het bedrijf zal eerstdaags naar het agentschap Natuur en Bos stappen om uit te leggen welke oplossingen zij voorzien. “Enkele slachtoffers kwamen eerder al bij ons aankloppen omdat ze zo snel mogelijk een oplossing nodig hadden. Wij liggen ideaal, de wolven lopen letterlijk in onze achtertuin rond”, glimlacht Serge. Momenteel liggen er 300 rollen klaar voor veehouders in Opglabbeek. “En als het nodig is, bestellen we bij. We zijn blij met deze uitdaging, de wolven stimuleren de fantasie”, besluiten vader Clement en zoon Serge.