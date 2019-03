‘Een halve eeuw Woodstock’ verhuist naar CC Cultuurpunt BVDH

18 maart 2019

12u35 0 Oudsbergen ‘Een halve eeuw Woodstock’, de voorstelling van Wouter Mattelin, Axl Peleman, Neeka, Esther Lybeert en Maarten Flamand, verhuist van de Commanderij naar de grote zaal van CC Cultuurpunt aan het Phil Bosmansplein. Deze voorstelling komt op donderdag 4 april naar Gruitrode van 20.15 tot 22.15 uur.

Tijdens de voorstelling wordt er vol nostalgie teruggekeken naar Woodstock. Een halve eeuw later laat Neeka zich nog altijd inspireren door de songs van the Golden Sixties. Axl Peleman blikt terug op zijn allereerste tatoeage: het logo van Woodstock. Esther Lybeert laat met liefde Janis Joplin herleven, Maarten Flamand staat te popelen om de vurigste Jimi Hendrix in zich los te laten en Wouter Mattelin vertelt vol overgave de sappigste verhalen over de Moeder aller Festivals en over het bruisende jaar 1969. Proef de sixties, voel de liefde, everybody hippie! De laatste tickets zijn momenteel te koop via webshopmeeuwen.recreatex.be en kosten 12 euro in voorverkoop.