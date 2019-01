"Een geslaagde fusie blijft ons voornaamste doel” Birger Vandael

09 januari 2019

09u44 1 Oudsbergen Een nieuw jaar, een nieuw begin voor sommige Limburgse (fusie)gemeenten. Op 1 januari zagen Pelt en Oudsbergen eindelijk het levenslicht. Frank Smeets en Lode Ceyssens hadden de sjerp al in hun klerenkast hangen, maar zijn nu wel burgemeesters van een nieuwe fusiegemeente. We spraken met de twee ervaren politici over hun ‘nieuwe start’.

Eindelijk is het zover: Pelt en Oudsbergen zijn Limburgse gemeenten. Betrappen jullie jezelf erop dat je de oude gemeentenaam nog gebruikt, of zit de naam van de nieuwe fusiegemeente al helemaal in jullie systeem?

Frank Smeets: Het overkomt me nog wel eens dat ik Neerpelt zeg wanneer ik Pelt bedoel en dat ik Pelt zeg wanneer ik Overpelt bedoel. Dat zal er wel uitgroeien, ik voel me bovenal een fiere Peltenaar.

Lode Ceyssens: Al sinds de naam ‘Oudsbergen’ op 9 mei 2017 onthuld werd, ben ik deze samen met heel wat Oudsbergenaren beginnen te gebruiken. De verschillende dorpskernen zullen natuurlijk altijd blijven bestaan, maar de overkoepelende naam is al heel goed ingeburgerd. Het is fijn om te zien dat dat ook bij de bevolking zo is.

Plots krijg je er als burgemeester een gemeente bij (Smeets was burgemeester van Neerpelt tussen 1993 en 2000, Ceyssens was sinds 2003 burgemeester van Meeuwen-Gruitrode, red.). Hebben jullie nu een snelcursus ‘Overpelt’ en ‘Opglabbeek’ gevolgd?

Smeets: Neen, dat zat al omvat in mijn ‘levenscursus’ (knipoogt). Mensen van Neerpelt en Overpelt vormen voor mij al heel lang één gemeenschap en vriendenkring. Ik ging naar school in het college, dat toen nog een jongensschool was. Overpeltenaren en Neerpeltenaren zaten toen al samen in de klas. Omdat er in Overpelt geen scouts was, sloten zij aan bij ons in Neerpelt. We speelden in het Dommelhof en op ‘de Leukes’, allebei op Overpelts grondgebied. Uitgaan deden we dan weer in de Neerpeltse Kerkstraat. Ook in onze families en vriendenkring zitten mensen van beide gemeenten door elkaar. We spreken in hetzelfde dialect over dezelfde thema’s. Eigenlijk was het hoog tijd om er gewoon één gemeente van te maken.

Ceyssens: Ik vind het ook fijn om te zien dat er veel gelijkenissen met Opglabbeek zijn, zoals het dialect en het verenigingsleven. “Met het plat dialect dat ik in Mieve-Roy praat, ben ik perfect verstaanbaar in ‘Glabbik’”. Het allerleukste is nog dat we nu niet meer moeten discussiëren of de Oudsberg nu tot Meeuwen-Gruitrode of tot Opglabbeek behoort. Dat is voortaan de Oudsberg in de Duinengordel van Oudsbergen.

Wat zijn voor jullie de grootste doelstellingen en uitdagingen de komende zes jaar?

Ceyssens: We worden wakker in een nieuwe gemeente, maar dat betekent nog niet dat de fusie al helemaal rond is. Met het gemeentebestuur en -personeel werken we hard om Oudsbergen vorm te geven. Er staat ook veel op de agenda en we willen werk maken van een nieuwe sporthal in Opglabbeek, investeren in maar liefst acht fietspadenprojecten en geven een invulling aan de commanderij in Gruitrode.

Smeets: Ook voor mij blijft een geslaagde fusie de grootste doelstelling. Het lijkt allemaal simpel, maar achter de schermen is het hard werken om tot een geheel te komen. Als we daarin slagen, zal ik tevreden zijn. Het zou super zijn als we als grotere gemeente meer kunnen bieden aan onze mensen.

Zoals iedereen moet je ooit ontspannen. Op welke manier doen jullie dat?

Ceyssens: Ik geniet ervan om samen met mijn gezin leuke dingen te doen of gewoon eens op mijn gemak met hen thuis te zijn. Ook ga ik graag met mijn kameraden mountainbiken in de Oudsbergse Duinengordel.

Smeets: Ik kom tot rust in de natuur. Daar hoef ik niet eens ver voor te gaan, want met het kanaal, de Rally, het Hageven en het Kolisbos is er veel moois in de buurt. En daar komen nu in onze gemeente ook het Plat, het Hobos en het Heesakkerpark bij. Bestaat er nog iets mooier dan Pelt?

Ceyssens: Oudsbergen (lacht).