Zuidpoort omgetoverd tot strand met 30 kubieke meter zand 13 juli 2018

Met liefst dertig kubieke meter zand toveren de jongeren van JOC 't Scharnier het plein De Zuidpoort in Oudenburg om tot een zomers strand. Vanavond en morgenavond vindt namelijk de achtste editie van het zomerfestival 'ODB Beach' plaats. "Met dj's, zomerse cocktails en vooral veel heel zand. We verwachten opnieuw honderden zonnekloppers", stelt Ine Van Laeken, voorzitster van het jeugdhuis. Het verspreiden van het zand heeft heel wat voeten in de aarde. En dat voor twee dagen festival. "Want na het weekend moet alle zand opnieuw weg. Maar dat hebben we ervoor over", aldus Ine Van Laeken. (BBO)