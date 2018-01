Zorgen om stijgend aantal vluchtelingen ILLEGALEN SLAPEN IN OPLEGGER EN KNIPPEN OMHEINING PARKING OPEN BART BOTERMAN

02u48 0 Bart Boterman Opengebroken oplegger waarin de vluchtelingen in een tentje slapen. Oudenburg Burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) trekt opnieuw aan de alarmbel. "De laatste weken is het aantal vluchtelingen in het straatbeeld fors toegenomen. Met een snelwegparking als trekpleister is dat niet verwonderlijk. De afsluiting rond die parking is inmiddels doorgeknipt", zegt Dereeper.

De snelwegparking in Westkerke heropende op 4 juli 2017, nadat die drie jaar lang gesloten was omwille van de vluchtelingenproblematiek.





Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte zo'n 400.000 euro vrij voor de heropening, onder meer voor een heuse omheining en ANPR-camera's. Tot oktober 2017 was er zelfs privébewaking met honden, maar dat werd afgeschaft wegens te duur. Oudenburgs burgemeester Ignace Dereeper stak zijn bezorgdheid nooit onder stoelen of banken en vreesde dat er opnieuw meer vluchtelingen richting zijn stad zouden komen. "Inderdaad, de laatste weken zien we de aantallen vluchtelingen in het straatbeeld fors toenemen. Met een trekpleister als een snelwegparking is dat niet verwonderlijk. Om in een vrachtwagen richting Engeland te kruipen, wandelden vluchtelingen eerst gewoon rond de fameuze omheining en vervolgens op de pechstrook om op de parking te raken. Dat is niet meer nodig, want sinds enkele dagen is de omheining gewoon opengeknipt.", zegt Ignace Dereeper.





Bart Boterman De opengebroken omheining aan de parking in Westkerke.

"Situatie onhoudbaar"

"Het gaat vooral om Soedanese vluchtelingen. Ik begrijp waarom die mensen op de vlucht zijn en in principe doen ze weinig verkeerd. Maar ze verblijven hier wel in erbarmelijke situaties. Zo wonen enkelen in een opengebroken oplegger in de Waterstraat, vlakbij de snelwegparking. Sommige inwoners uit de buurt van de parking zorgen voor kledij en voedsel of geven hen zelfs een lift richting Calais. Die barmhartigheid van mijn inwoners apprecieer ik enorm. Maar een situatie als deze wordt stilaan onhoudbaar", zegt Dereeper.





Afhandelingspunt

Hij wil dat de politie beter ingrijpt tegen mensensmokkelaars en hij wil ook een betere beveiliging van de parking. Procureur Frank Demeester van het parket van Brugge beaamt dat de vluchtelingenaantallen opnieuw stijgen. "Ook op de parkings van Jabbeke en Mannekensvere. Een deel wordt door mensensmokkelaars gebracht, anderen nemen de trein of de bus naar de parkings. Het grootste probleem voor de politie blijft de capaciteit. Ik pleit voor een centraal afhandelingspunt voor opgepakte vluchtelingen. Zo kan ondervraging en onderzoek naar mensensmokkelaars en afhandeling door Dienst Vreemdelingenzaken veel efficiënter gebeuren", reageert Demeester. Maar concreet ligt nog niets op tafel en moeten de gesprekken tussen de politiezones en de bevoegde minister nog beginnen.