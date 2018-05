Zoontje (11) vermoorde Caroline: "Mama, je zal altijd bij ons zijn." 26 mei 2018

02u32 0 Oudenburg In de Sint-Michielskerk in Roksem is gisteren afscheid genomen van Caroline D. (46), het slachtoffer van moordenaar Clown Tobi. Ook haar 11-jarige zoontje was er. "Mama, het zijn verschrikkelijke uren en dagen. Maar je zal altijd bij ons zijn. Rust zacht, mama."

Rozenkweekster Caroline D., mama van drie, werd vorige week maandag om het leven gebracht in haar woning in Ettelgem door haar ex-partner Kevin L., alias Clown Tobi. Het werd gisteren een serene begrafenis, maar de diaken verbloemde de gruwel niet. "Onbegrip. Geschonden dromen. Een verloren toekomst. Eindeloos verdriet. Jij als rozenfee hebt ons leven zo veel kleurrijker gemaakt. Maar een laffe daad heeft je leven en dat van de mensen rondom je verwoest." Caroline studeerde af als tuinarchitecte. Na haar studies ging ze meteen aan de slag bij Lens Roses uit Oudenburg en verhuisde ze naar Roksem. 25 jaar lang werkte ze bij de rozenkwekerij, waar ze ook medebestuurster was. Een drietal jaar geleden verhuisde ze naar Ettelgem. "Er was niemand die rozen beter kende dan jij. Maar meer nog was je een engel en vriendin", liet werkgever Lens Roses voorlezen in een brief. Na de begrafenis volgde de crematie in de Blauwe Toren in Brugge en een bijzetting op de begraafplaats in Roksem. (BBO)