Ziekenwagen en auto botsen 30 april 2018

Op het kruispunt van de Pompestraat en Vrijboomstraat in Oudenburg zijn zaterdagvoormiddag even voor 11 uur een auto en ziekenwagen van het Vlaamse Kruis gebotst. Niemand raakte gewond, maar de ziekenwagen was door de klap niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. De politie kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. (SDVO)