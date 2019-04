WoonWel wil dagcentrum bouwen op molensite Acke Timmy Van Assche

04 april 2019

12u16 0 Oudenburg Sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel heeft haar plannen voorgesteld voor de molensite Acke, op de hoek van de Weststraat en de Hoogwegel in Oudenburg. Er komt een activiteiten- of dagcentrum in samenwerking met vzw Duinhelm. In de voormalige aanpalende drukkerij worden woningen gebouwd.

WoonWel kocht in januari 2010 de gronden en panden van de zogenaamde molensite Acke in het centrum van Oudenburg. Het architectenbureau ampe.trybou uit Oudenburg werd aangesteld als ontwerper voor de site. In een eerste fase werd voorzien in de sloop van de woning en het kantoor op de hoek van de Weststraat en de Hoogwegel, alsook van het gebouw in de Hoogwegel waarin vroeger de bibliotheek was gevestigd. In de plaats daarvan werd een sociaal wooncomplex gebouwd dat bestaat uit vier sociale huurwoningen en vijf appartementen.

Begeleiding



“Deze appartementen zullen via een doelgroepenplan verhuurd worden aan personen met een verstandelijke beperking”, zegt Evi Jordens van WoonWel. “Onder begeleiding van externe gespecialiseerde diensten kunnen zij er zelfstandig wonen. De eerste bewoners zijn gekend en worden op dit moment begeleid door vzw Duinhelm.” Die organisatie staat in voor de begeleiding van personen met voornamelijk een verstandelijke beperking. Op 11 januari werd deze eerste fase voorlopig opgeleverd. Het aannemersbedrijf Recon uit Adegem stond in voor de bouw van deze woningen.

Het was uitkijken naar het vervolg van het project. In een tweede fase worden de geklasseerde molenromp, het geklasseerde molenaarshuis en het bakhuis gerestaureerd. De bouwvallige, maar niet geklasseerde delen zullen gesloopt worden. “Het lag voor de hand dat we op zoek zouden gaan naar een herbestemming met een sociaal karakter”, zegt Jordens. Duinhelm zal op de site een activiteiten- of dagcentrum uitbouwen en in de oude molenaarswoning samen met hun cliënten een cafetaria en winkel uitbaten. “Hierbij zal de bevolking en het verenigingsleven van Oudenburg nauw betrokken worden en kunnen zij tevens gebruik maken van de site.”

2,45 miljoen



Intussen werd een beheersplan opgesteld en ontvankelijk verklaard om de noodzakelijke 80 procent Vlaamse subsidie voor het restaureren van het geklasseerde onroerend erfgoed te verkrijgen. “De geraamde kostprijs is ruim 2,45 miljoen euro waarvan meer dan 643.000 euro premiegerechtigde werken zijn. De voorziene premie bedraagt zo’n 515.000 euro.”

Site groeit

Maar de site groeit. Ondertussen kocht WoonWel in februari de panden en gronden van de aanpalende drukkerij Smis in de Weststraat. “Hierdoor zal het dagcentrum kunnen ingepland worden langsheen de Weststraat, aangevuld met twee appartementen. Op het binnengebied zullen bijkomend vier woningen worden gerealiseerd”, besluiten ze bij WoonWel.