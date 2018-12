Woonwel bouwt nieuwe woningen in Schoolstraat Timmy Van Assche

29 december 2018

13u34 0 Oudenburg Sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel zal binnenkort zes nieuwe woningen bouwen in de Schoolstraat in Ettelgem.

Door Woonwel worden in de Ettelgemse Schoolstraat binnenkort zes nieuwe woningen gebouwd. Dat meldt uittredend burgemeester Peter Velle (CD&V). “Ook het gemengde project in de Bellerochelaan is volop bezig. Het project aan de molen Acke nadert de afwerking. Eerder al werd in de Vervlotenweg door Woonwel een uitbreiding van huisvesting voorzien.” Daarnaast keurde het schepencollege na een positief advies van het lokaal woonoverleg nog sociale huisvestingsprojecten goed. Het gaat om vijftig huurwoningen en tien koopwoningen in de Roksemse Gaffelhoek en vijftien huurwoningen in het Dispad in Westkerke. Vervolgens komen er nog eens twintig huurwoningen in de Westkerkse Wevershoek en 75 huurwoningen in de Oosthoek, ook in Westkerke. “De realisatie van de recente projecten in onder andere de Hoogwegel, Zandvoordsestraat en Schoolstraat en de goedkeuring van de vier nieuwe projecten brengt het saldo van het aantal nog te realiseren sociale woningen voor Oudenburg op elf. Daarmee is het sociaal objectief voor betaalbaar wonen in onze stad nagenoeg volledig bereikt”, besluit Velle.