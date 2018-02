Wilgentenenhutjes blikvanger tijdens 'Funtour' 21 februari 2018

02u43 0 Oudenburg Bij het Geboortebos, op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg, staan opvallende hutjes gemaakt van wilgentenen. Arbeiders van de stad waren de afgelopen weken druk in de weer. Binnen liggen houtsnippers als vloerbedekking. "Nu moeten we alleen nog wat gras inzaaien, de site opkuisen en we zijn klaar", vertelt groenmedewerker Marc Deboisere.

Schepen Peter Velle (CD&V) is tevreden met het eindresultaat, dat kadert in een groter geheel. "Vanaf maart start de jeugddienst met het nieuw concept 'Funtour'. Elke eerste woensdag van maart, mei, juni, september en oktober trekken we naar een ander wijkspeelplein of speelplek voor een toffe hoofdactiviteit. Eén van de speelplekken is het Geboortebos. Daar werden in navolging van de speelterreinen in de Grietlaan, Bekestraat en Jeugdpad wilgentenenhutten neergepoot. Kinderen kunnen er in een natuurlijke omgeving spelen."





De Funtour heeft nog meer in petto. "Tijdens de eerste activiteit in maart zijn gocarts en speelmateriaal voorzien op het speelplein aan de Mandelwijk. De activiteit vindt telkens plaats van 13.30 uur tot 16.30 uur. Zo proberen we in het verlengde van de Buitenspeeldag kinderen en jongeren nog meer buiten te krijgen." Ook het BMX-terrein aan de Hoge Dijken krijgt in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap een opfrissing met wat extra natuurlijke speelruimte. (TVA)