Wijndegustatie 22 november 2018

Wijnhandel Qwine organiseert een tasting van meer dan veertig Hongaarse wijnen. Er komen ook twee wijnboeren uit Hongarije naar Oudenburg om te vertellen over de geheimen van hun wijn. Voor de kinderen is er een speelhoekje. Ter plaatse kan je wijn kopen aan scherpe prijzen. De tasting vindt plaats op de site van Camprotection in Marteelstik. Op zaterdag 24 november van 12.30 tot 19 uur, op zondag van 11 tot 18 uur. (TVA)