Wijkkantoren gesloten 15 november 2018

De lokale politie Kouter laat weten dat de wijkkantoren in de zone, gelegen in Torhout, Jabbeke, Gistel, Ichtegem en Oudenburg, vandaag gesloten zijn omwille van het feest van de Dynastie. Wie dringende politiehulp nodig heeft belt best op het nummer 101 of 112. (JHM)