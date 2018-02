Werkmateriaal gestolen 02 februari 2018

In de Bekestraat in Oudenburg braken dieven woensdag een gebouw binnen door de toegangsdeur open te pramen. Eenmaal binnen gingen ze op grondig onderzoek in het ganse gebouw. Ze gingen aan de haal met geld en diverse stukken wermateriaal, zoals een Makita schroevendraaier en drie kettingzagen. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (JHM)