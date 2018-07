Werken in Westkerksestraat duren maand langer 14 juli 2018

De heropening van de Westkerksestraat in Oudenburg, na bijna twee jaar wegenwerken, is met een maand uitgesteld. De toplaag in asfalt op het laatste deel was voor gisteren voorzien, maar het beton rond de riooldeksels moet nog uitharden. Bovendien gaat het asfaltbedrijf met bouwverlof, dus is de eindlaag ten vroegste voor 13 augustus. Waar rioleringen werden hersteld, moeten bovendien nog vertandingen aangebracht. "We willen vermijden dat er achteraf problemen ontstaan met het wegdek, dus is uitstel noodzakelijk", stellen opdrachtgever Aquafin, Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemers. Plaatselijk verkeer is er intussen wel mogelijk. Burgemeester Peter Velle (CD&V), die onlangs nog een speciale toelating gaf om 's nachts voort te werken om tijdig klaar te raken, zit erg verveeld met de situatie. "Het stadsbestuur is geen opdrachtgever. Toch besloot ik om wekelijks te communiceren. De veranderde planning veroorzaakt terechte wrevel. Na ons aandringen is beslist om alle opritten toch al toegankelijk te maken", aldus Velle.





(BBO)