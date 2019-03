Werken aan jeugdlokalen KSA en KLJ vallen duurder uit: “Budgetwijziging absoluut nodig” Timmy Van Assche

19 maart 2019

15u34 0 Oudenburg Het stadsbestuur zal dit jaar een budgetwijziging uitvoeren om de renovatie aan het KSA- en KLJ-lokaal te kunnen garanderen. Dat blijkt uit een vraag van raadslid Wietse Marchand (Open Vld). Er is tot 100.000 euro extra nodig om het project tot een goed einde te brengen.

De werken voor zes jeugdlokalen voor de KSA en de KLJ in de Oude Brugseweg hadden heel wat voeten in de aarde. De eerste plannen dateren al van zo’n zeven jaar geleden. Er stond onder meer schimmel op de muren en er was te weinig plaats voor alle leden. De jongeren startten in 2014 ook een petitie op. Voor de zomer van 2018 zijn de werken aan het oude kloostergebouw eindelijk van start gegaan. Kostprijs: zo’n 370.000 euro. Beide verenigingen tellen zo’n 200 leden.

Veel aandachtspunten

Raadslid Wietse Marchand (Open Vld) polst bij burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) nu naar een nieuwe stand van zaken van de werken. Daaruit blijkt dat het eerder meegedeelde bedrag ontoereikend is. “Bij de start van de legislatuur 2019 hebben we moeten vaststellen dat het budget voor de renovatie van het KSA- en KLJ-lokaal volledig opgesoupeerd is, dit terwijl er nog heel veel zaken niet afgewerkt zijn”, stelt burgemeester Dumarey. “Bij de opmaak van het huidige dossier werden heel wat taken toebedeeld aan de twee jeugdverenigingen, hun leden, kennissen, vrienden en familie. Maar dit bleek al snel veel te ambitieus. Het spreekt voor zich dat sommige zaken beter door vakmensen worden gedaan, zeker ook gezien de grote investering die de stad al in het gebouw gedaan heeft. Van de onafgewerkte zaken zijn er heel wat punten die essentieel zijn om het gebouw te kunnen gebruiken, vandaar dat verdere actie zeker nodig is. Lapwerk en té creatief omspringen met de middelen zijn hierbij uit den boze.”

Tot 100.000 euro extra nodig

Volgens Dumarey zijn er nog een resem aandachtspunten, zoals stukadoorwerken, vernieuwen van de elektriciteit en problemen met de verwarming. “Door de keuze van het schrijnwerk mogen de bestaande convectoren niet worden geplaatst onder opendraaiende ramen. Het enige alternatief is dus centrale verwarming met een gaswandketel en radiatoren. Door deze verplichte keuze om een ander soort verwarming te installeren, is het wenselijk én noodzakelijk om isolatie aan te brengen tegen de buitengevel”, vervolgt de burgemeester. Ook maakt Dumarey melding van opstijgend vocht en moet ook het sanitair nog afgewerkt worden. “Volgens ons zijn er nu twee opties. Ofwel volgen we het oude parcours, waarbij we zeggen dat het geld op is en de werken door de KSA en KLJ zelf dienen te gebeuren. Maar dit zal ertoe leiden dat de jeugdlokalen nog langere tijd niet beschikbaar zullen zijn. Ofwel kiezen we ervoor om het gebouw op een deftige manier af te werken binnen een aanvaardbare tijd. Maar hiervoor is er dit jaar uiteraard een budgetwijziging nodig. Het dient niet gezegd te worden dat we vol voor deze tweede optie kiezen. Vrijwel wekelijks is er overleg met de technische dienst en de twee jeugdverenigingen om alles in een stroomversnelling te brengen.” Er is ruim geschat 50.000 tot 100.000 euro extra nodig.

“Natrappen”

De renovatie van de jeugdlokalen was vorig jaar in handen van toenmalig schepen en -burgemeester Peter Velle (CD&V), nu oppositieraadslid. “Ik sta nog altijd achter het idee om een deel van de werken te laten uitvoeren door enerzijds de architect en anderzijds de jeugdverenigingen. Dat er tijdens dergelijke grote werken budgetwijzigingen zijn, is niet meer dan logisch. De georkestreerde uithaal van Marchand en Dumarey is natrappen naar het vorige bestuur. Ook de jeugdverenigingen zelf zijn hier absoluut niet bij gebaat.”