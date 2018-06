Werken aan jeugdlokalen eindelijk gestart TEGEN EIND DIT JAAR HEBBEN KSA EN KLJ NIEUW ONDERKOMEN TIMMY VAN ASSCHE

07 juni 2018

02u41 0 Oudenburg De werken aan de lokalen voor de KSA en de KLJ zijn gestart. Als alles vlot verloopt, nemen beide jeugdbewegingen er hun intrek tegen eind dit jaar. Tijdens de werken wordt opvallend veel rekening gehouden met de schooluren van de nabij gelegen basisschool.

De eerste plannen voor nieuwe jeugdlokalen in de Oudebrugseweg dateren al van zo'n zes jaar geleden. Een oplossing drong zich op: er stond onder meer schimmel op de muren en er was te weinig plaats voor alle leden. De jongeren startten in 2014 een petitie om druk op de ketel te zetten. Nu ging aannemer Gedan eindelijk van start met de werken. "We zijn erg blij dat de werken zijn aangevat", zegt Lodewijk Claeys van KSA's hoofdleiding. "De vernieuwing is broodnodig. We willen alvast alle ouders en sympathisanten bedanken voor hun steun. Zo werd 1.000 euro ingezameld, waarmee we een glijbaan zullen aankopen. We hebben met de KSA ook zelf veel voorbereidend afbraakwerk gedaan." De stad neemt dan weer de volledige renovatie voor haar rekening. Oud-KSA-leider Frederik Giraldo, architect bij bureau Reflekt, tekende de plannen. "Zowel de KSA als KLJ maken gebruik van hetzelfde oude kloostergebouw, zij het zonder gezamenlijke ruimtes", vertelt Giraldo. "Er komen zes lokalen binnen het oude kloostergebouw. Vijf lokalen zijn voor de grotere KSA, de kleinere KLJ krijgt een ruim lokaal. We zullen ook de zolder inrichten. Nu is dat een verloren, lege ruimte.





Er komt een betonnen tussenvloer, waardoor er boven drie van de vijf speellokalen komen. Tot slot wordt een balkon gebouwd dat tegelijk zal zorgen voor een overdekte buitenspeelruimte." Beide jeugdverenigingen zijn samen goed voor zo'n 200 leden. "De zes gerenoveerde lokalen bieden een antwoord op de sterke groei van de KSA en het toenemende aantal kinderen in Westkerke", zegt burgemeester Peter Velle (CD&V). "Bij de KLJ wordt onder andere het schrijnwerk vervangen en een definitieve oplossing voorzien voor het vochtprobleem."





Klooster

De jeugdlokalen grenzen aan basisschool De Tandem en worden dus ondergebracht in een stuk van het oude Sint-Vincentiusklooster. Dat werd gebouwd in 1880, in 1903 werd de neogotische Sint-Antoniuskapel aangebouwd. De eerste klassen werden pas voor de Tweede Wereldoorlog bijgebouwd. "Voor het werfverkeer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schooluren", laat Velle nog weten. "Zo zullen er geen vrachtwagens op- en afrijden bij aanvang of einde van de schooldag."





Tijdens de werken worden er twee parkeerplaatsen in beslag genomen om het op- en afrijden van voertuigen en machines mogelijk te maken. Deze parkeerplaatsen zullen tot het einde van de werken niet beschikbaar zijn." De werken kosten 367.000 euro. Als alles vlot verloopt, kunnen de jongeren er dit jaar nog hun intrek nemen.