Walter Damen nieuwe advocaat van moordende clown 16 juli 2018

02u22 0 Oudenburg De bekende Antwerpse strafpleiter Walter Damen is de nieuwe advocaat van Kevin L. (31) in het dossier van de moord in Ettelgem.

Hij verdedigt voortaan de belangen van de moordende clown samen met diens oude raadsman. L. bracht op 14 mei zijn vriendin Caroline D. (46) om het leven met een mes. Hij kon niet verkroppen dat D. hun relatie had beëindigd. De clown belde na de feiten zijn goede vriend en jodelaar Dietwin H. (38) op.





Datum niet bekend

Die verwittigde uiteindelijk niet de hulpdiensten, omdat L. hem naar eigen zeggen beloofd had zichzelf aan te geven. Het onderzoek naar de moord is nog volop aan de gang. Het is wachten op een reconstructie, maar een datum daarvoor is nog niet bekend. De raadkamer verlengde gisterenmorgen de aanhouding van Kevin L. met twee maanden.





(SDVO)