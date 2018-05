Vrouw (38) gekneld na ongeval 19 mei 2018

De brandweer heeft gisterenochtend een 38-jarige vrouw uit Oudenburg uit haar voertuig moeten bevrijden na een ongeval langs de Stationsstraat. De vrouw was bezig met een parkeermanoeuvre toen ze bij het achteruitrijden werd aangereden door een personenwagen. Door de klap zat ze gekneld in haar voertuig. De hulpdiensten slaagden er uiteindelijk snel in haar te bevrijden. Ze werd, net als de aanrijdster, overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De hinder voor het verkeer bleef beperkt. (MMB)