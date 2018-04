Vrijuit na 'verkeersagressie' 04 april 2018

02u32 0

Een twintiger uit Oudenburg heeft de gunst van de opschorting gekregen voor een vreemd geval van verkeersagressie. Op 23 mei passeerde A.D. fietser M. langs het jaagpad, waar hij niet mocht rijden. M. reageerde met een handgebaar waarop A.D. uitstapte, de fietser klappen gaf en zijn koersfiets perte totale reed. De verdediging van A.D. bracht veel klaarheid, terwijl M. niet eens aanwezig was. "Ik ben gestopt omdat M. erg luid aan het roepen was. Ik dacht dat er iets was en ging kijken", aldus A.D. Daar begon hij me te duwen en uit te schelden. Hij speelt altijd zelf voor politie. Die zeggen het zelf: 'we kennen M. voor zo'n feiten'. En zijn kapotte fiets? Bekijk eens dit zoekertje op tweedehands.be: "Flandria koersfiets te koop, in perfecte staat.' Zo kapot was die dus niet." (JHM)