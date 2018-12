Vrijdag: Oudenburgse pop-up bar met wijn, tapas en oesters Bart Boterman

06 december 2018

Zin in een avondje tapas, oesters en wijn? Dan moet je vrijdagavond vanaf 18 uur in de pop-up bar in de Hoogstraat in Oudenburg zijn. De drie Oudenburgse ondernemers Thomas Kü, Bert Van Molle en Jeroen Van Hevel sloegen namelijk de handen in elkaar voor een eenmalig initiatief.

“We zijn tevens vrienden en broedden al langer op het plan om samen een evenement te organiseren. We hebben nog een pand ter beschikking naast onze slagerij en dat paste perfect in ons plan”, vertelt Jeroen van Klasseslager Jeroen & Anneleen. Zij zorgen voor de tapas terwijl Bert Van Molle van visgroothandel Neptunus verschillende soorten oesters voorziet. Thomas Kü van Q-Wine, specialist in Hongaarse wijnen, verzorgt het wijnaanbod.

“De toegang is gratis en we willen er voor iedereen een fijne avond bezorgen met kwaliteitsvolle producten. We sluiten pas wanneer de laatste bezoeker is vertrokken”, gaat Jeroen verder. Hij verwacht heel wat volk want werd er al tientallen keren over aangesproken door klanten die de aankondiging naast de slagerij zagen staan.