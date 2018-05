Vrijdag begrafenis van slachtoffer Clown Tobi 23 mei 2018

De uitvaart van de vermoorde Caroline Dombrecht (46) uit Oudenburg vindt vrijdag om 10 uur plaats in de Sint-Michielskerk in Roksem. De moeder van drie werd vorige week maandag in haar woning in Ettelgem gedood door haar ex-partner Kevin L., alias Clown Tobi. De vrouw woonde voordien in Roksem. Daarom besliste de familie om de uitvaart in de kerk daar te laten houden. Diaken Jos Desmeth leidt de uitvaart en muziekensemble De Zandkorrel uit Oostende zal het afscheid opluisteren. Volgens de diaken wordt een volle kerk verwacht, aangezien zondag honderden vrienden, kennissen en familieleden de gebedswake bij werkgever Lens Roses bijwoonden. (BBO)