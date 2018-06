Voyeur die vrouw filmde in kleedkamers Klein Strand krijgt tien maanden cel 02 juni 2018

Een 37-jarige man uit Roksem bij Oudenburg is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf voor het bespieden en filmen van een 27-jarige vrouw in de kleedkamers van het Klein Strand in Jabbeke. De voyeur, die zijn kat stuurde naar het proces, is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.





De feiten deden zich voor op 18 juni 2017. De man was met zijn wagen naar het vakantiepark Klein Strand gereden en verstopte zich in de vrouwenkleedkamers. Hij bespiedde een slachtoffer toen ze zich omkleedde en maakte ook filmpjes met zijn gsm. Hij werd echter plots opgemerkt en zette het op een lopen, om zich wat later te verstoppen in de mannenkleedkamers. Het personeel verwittigde de politie en trof hem even later daar aan. Maar nog voor de politie aankwam, was de gluurder al in zijn auto gesprongen en weggereden. Het personeel kon echter zijn nummerplaat noteren, waardoor de politie zijn identiteit kon achterhalen. De rechter oordeelde dat de man geen enkel respect toont voor de fysieke en seksuele integriteit van zijn medemensen. Naast de effectieve celstraf kreeg hij nog een boete van 1.600 euro en moet hij het slachtoffer 1.500 euro schadevergoeding betalen. Doordat de man verstek liet, kan hij nog verzet aantekenen tegen het uitgesproken vonnis. (BBO)