Voorzitter jeugdraad bij Open Vld 26 maart 2018

02u38 0

Open Vld Oudenburg voegt een opvallende naam aan haar lijst toe: Wietse Marchand (24). De Westkerkenaar was hoofdleider bij de KSA en is voorzitter van de jeugdraad. Tot begin maart was hij voorzitter van jeugdhuis 't Scharnier. "Ik had altijd al politieke interesse. Ik werd door verscheidene partijen benaderd, maar Open Vld kon me helemaal overtuigen. Ik wil onze jeugd meer naar buiten krijgen, meer plaats gunnen. Bovendien wil ik ook verenigingen en particulieren beter ondersteunen bij de organisatie van evenementen. Zo kunnen we meer materiaal ter beschikking stellen via de uitleendienst, zoals recycleerbare bekers of audiovisuele apparaten." (TVA/BBO)