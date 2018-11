Voortaan officieel Pleegzorgstad 14 november 2018

Oudenburg mag zich voortaan een Pleegzorgstad noemen, nadat ze een officieel label ontving van Pleegzorg West-Vlaanderen. "In West-Vlaanderen zijn er momenteel ruim 900 pleeggezinnen, waarvan vijf in Oudenburg. Samen vangen zij ruim 1.000 kinderen en ongeveer 150 (jong)volwassenen met een beperking op. Toch staan er ongeveer 225 kinderen op de wachtlijst. Pleegzorg West Vlaanderen wil haar werking lokaal bekender maken en gezinnen warm maken voor pleegzorg", duidt burgemeester Peter Velle (CD&V). "Daarom treffen we pleegzorgvriendelijke maatregelen, zoals affiches ophangen en folders uitdelen. We zijn een zorgzame stad, die het geven en grijpen van kansen stimuleert en ondersteunt." (TVA)